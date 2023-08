Spiagge sarde depredate, in auto 7,5 kg di sabbia e conchiglie

Turisti in partenza dalla Sardegna con nuovi souvenir 'rubati' dalle spiagge, un illecito vietato dalla legge regionale del 2017 con multe da 500 a 3.000 euro per i trasgressori. Questa volta ad essere pizzicato con 7 chili e mezzo tra conchiglie, sabbia e ciottoli nascosti sotto il sedile di guida della sua auto è stato un turista pronto ad imbarcarsi su un traghetto a Porto Torres.

Gli agenti del Corpo forestale sono andati a colpo sicuro: l'uomo era stato segnalato, così quando la sua vettura è stata perquisita, si è scoperto il maltolto: era stato prelevato dalla spiaggia di Ezzi Mannu a Stintino e sistemato in bottigle di plastia e buste. Ora, dopo il sequestro, tutto il 'bottino' verrà restituito al litorale.



