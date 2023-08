Rapina supermarket a Milano, preso grazie a graffio in faccia

Ha minacciato con un coltello la cassiera di un supermercato del centro di Milano dopo aver finto un acquisto; ha arraffato l'incasso ed è stato arrestato anche grazie a un vistoso graffio che aveva sul volto, nei giardini dedicati a Indro Montanelli. Qui infatti gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato dopo poco un marocchino di 19 anni, con precedenti, che aveva messo a segno un colpo in un supemarket di corso di Porta Nuova.

Il rapinatore, dopo aver acquistato una confezione di spaghetti precotti, ha detto alla commessa che voleva del gelato da un freezer dietro la cassa. Quando la commessa l'ha preso, è entrato nella postazione della cassiera, le ha puntato un coltello e ha preso 105 euro. Ai poliziotti è stato detto che l'uomo era scappato verso via Parini e gli agenti hanno intuito che si stesse dirigendo verso il parco per nascondersi. Qui hanno notato un giovane seduto su una panchina con una felpa simile a quella descritta dai testimoni e che aveva un graffio sul volto; in tasca aveva i 105 euro.

Probabilmente si era liberato del coltello per strada. Prima ha detto di avere 19 anni ed essere marocchino, poi ha ritrattato e detto di essere minorenne.

E' stato accompagnato al Centro Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) per essere sottoposto a visita medico legale che ha confermato la maggiore età.

E' stato quindi portato in carcere.



