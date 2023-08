In via del Buon Consiglio a Roma, l'ultimo lavoro dello street artist Harry Greb. Il murale ritrae Giorgia Meloni e la frase in rosso fa riferimento alle dichiarazioni di Andrea Giambruno, giornalista di Rete 4 e compagno della premier. Foto ufficio stampa di Harry Greb.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA