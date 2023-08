Incendio vicino all'aeroporto di Olbia, scalo chiuso

Un incendio non lontano dall'aeroporto di Olbia ha causato la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda. Il fuoco sta interessando le campagne vicino al fiume Enas, nella direttrice sud di atterraggio degli aerei, con le fiamme alimentate dal forte vento di maestrale che continua a soffiare sull'Isola. Sul rogo stanno operando un Canadair della protezione civile nazionale, due elicotteri della flotta regionale e diverse squadre a terra.

Attualmente sono stati dirottati ad Alghero tre voli: un Lufthansa da Roma e due di Volotea. Altri aeromobili stanno subendo ritardi sia in arrivo che in partenza.



