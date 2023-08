Frana in Savoia, coda di due ore al traforo del Monte Bianco

E' di due ore e 15 minuti il tempo di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco, che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia in Francia. I rallentamenti sono legati alla frana caduta nei giorni scorsi in Savoia. Il tratto di autostrada tra Morgex e l'imbocco del tunnel - fa sapere Autostrade per l'Italia - è stato chiuso per regolare l'afflusso dei veicoli diretti al traforo. Code in tal senso si sono formate sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta nella zona di Courmayeur.



