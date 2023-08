Da 150 anni tutta la città scende in piazza per la tombola

La storica tombola di Pordenone festeggerà l'8 settembre i suoi primi 150 anni grazie all'organizzazione della società Operaia di mutuo soccorso e istruzione e del Comune. L'evento ha avuto luogo, per la prima volta, nel lontano 1873.

Risale proprio a quell'anno la locandina, conservata presso l'archivio storico dell'Operaia, in cui venne pubblicizzata l'estrazione della tombola di beneficenza cittadina, che metteva in palio un montepremi complessivo di 400 lire.

"Una tradizione nata in sordina ma che poi, nel corso degli anni, è diventata appuntamento fisso per la nostra città, nonché simbolo identitario e di appartenenza", ha rilevato stamani il presidente della Somsi, Mario Tomadini, alla presentazione dell'iniziativa. L'appuntamento è per l'8 settembre, giorno del patrono, alle 17. Un pomeriggio da trascorrere tutti insieme con il naso all'insù, sotto il grande tabellone esposto presso la Loggia del Municipio. Una tradizione che da sempre richiama in piazza l'intera cittadinanza.

"Nella sua lunga attività, la società Operaia si è sempre distinta, oltre che per l'attenzione al prossimo e alla persona in tutte le sue declinazioni, anche per le tante attività ricreative che ha organizzato a favore di Pordenone e del suo territorio - ha aggiunto il sindaco Alessandro Ciriani -. Non è cosa da poco poter soffiare sulle 150 candeline di un evento che si tramanda tra le generazioni, rafforzando l'identità culturale e sociale di una città e della sua gente. Una tradizione certamente popolare, quella della tombola, ma che sottolinea ancora una volta come spesso siano le cose semplici quelle a cui le persone sono maggiormente legate".



