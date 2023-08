Alluvione: Bonaccini,con Figliuolo collaborazione molto positiva

"Domani sarà un incontro certamente utile, perché dovremo mettere in fila le cose da fare e quelle da affinare e ascolteremo con attenzione il generale Figliuolo, con cui la collaborazione da questo punto di vista è molto positiva". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un incontro in comune a Bologna, alla vigilia del vertice con il commissario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in programma per domani in Prefettura a Bologna.

Oltre a Bonaccini, domani "ci sarà tutto il Patto per il lavoro e per il clima, con rappresentanti delle imprese e delle professioni".

"Abbiamo bisogno di capire come si intende procedere - ha chiarito Bonaccini - quali risposte arriveranno e quali proposte sottoporre all'attenzione del commissario, che ha bisogno della disponibilità del governo per utilizzare risorse, ad oggi non disponibili".

Tra le proposte che la Regione avanzerà c'è quella di "mettere a disposizione del commissario Figliuolo immediatamente circa un miliardo di euro che finora non è tanto utilizzato, perché altrimenti non saranno 4 i miliardi di euro messi a disposizione dell'Emilia-Romagna dal governo in 3 anni, ma diventano meno di 3". Bonaccini chiederà anche di accogliere la proposta del "credito di imposta", già utilizzato per la ricostruzione post sisma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA