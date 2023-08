Vanno alle 5 Terre nonostante divieto per allerta meteo, multati

Sette gruppi turistici organizzati sono stati multati e riaccompagnati alla stazione ferroviaria per aver violato il divieto di recarsi alle Cinque Terre durante le giornate di allerta meteo. E' successo la scorsa domenica, durante il periodo di allerta arancione per temporali che ha riguardato buona parte della Liguria e che fa scattare il piano di Protezione Civile comunale, il quale stabilisce alcune misure per garantire la sicurezza della popolazione locale e dei visitatori.

Gli agenti della Polizia locale di Monterosso al Mare, sotto la guida della comandante Luigina Bettoni, hanno emesso sanzioni e invitato i gruppi a lasciare il paese. "La sicurezza dei cittadini e dei visitatori è la nostra massima priorità -ha detto il sindaco e vicepresidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Emanuele Moggia -. Durante situazioni di allerta come questa, è essenziale che tutti rispettino le disposizioni delle autorità competenti al fine di garantire un ambiente sicuro per tutti."



