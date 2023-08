Tabaccaia uccisa: fiori davanti al locale,'cancro divora Foggia'

"Nessuno dovrebbe morire per una mano assassina"; "Quante vittime innocenti dobbiamo ancora contare"; "Foggia lastricata di sangue e lacrime ancora"; "La Foggia perbene ti chiede scusa. Riposa in pace": sono alcuni dei messaggi, accompagnati da fiori, lasciati davanti alla saracinesca della tabaccheria in via Marchese De Rosa a Foggia, la cui titolare 72enne, Francesca Marasco, è stata uccisa ieri mattina, quasi certamente durante un tentativo di rapina.

Tutti in città conoscevano Francesca e in tanti la descrivono come una "gran lavoratrice, donna disponibile e perbene". La sua tabaccheria, ora posta sotto sequestro, era aperta da decenni e Francesca l'ha gestita per anni con l'anziana madre, scomparsa anni fa.

In città è tanta l'indignazione. Sui social si susseguono le attestazioni di stima e affetto nei confronti della vittima e dei suoi familiari. In uno dei tanti messaggi lasciati davanti alla tabaccheria, divenuta per tutti "il simbolo del non ritorno", si legge lo sconforto delle gente perbene: "Foggia perbene piange la morte di Franca, vittima innocente del cancro che attanaglia e divora la città".



