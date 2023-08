Spiagge sarde depredate, francese sorpreso con 41kg di ciottoli

Un turista francese in procinto di imbarcarsi a Porto Torres sulla nave diretta a Nizza è stato sorpreso con 41 chili di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu, sul litorale di Sassari. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in collaborazione con gli addetti alla sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, hanno fermato l'auto del turista e scoperto il prezioso carico nel bagagliaio.

Il passeggero è stato sanzionato in base alla legge regionale del 2017 e ora rischia una sanzione amministrativa tra i 500 e i 3.000 euro.

I reperti sono stati sequestrati, per poi essere ricollocati nel punto di prelievo, grazie al centro di educazione ambientale del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana.



