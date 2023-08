Polizia sgombera uno stabile a Milano destinato a moschea

Questa mattina a Milano gli agenti della la Polizia di Stato sono intervenuti in via Esterle a Milano per sgomberare uno stabile di proprietà del Comune che, occupato da anni, dopo un bando è stato assegnato alla Casa della Cultura Islamica per la realizzazione di una moschea.

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, con agenti della Questura, del Reparto Mobile e della Scientifica, Carabinieri, militari della Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, agenti della Polizia Locale, ha dato il via alle operazioni alle prime ore del mattino.

All'inizio dell'intervento sei persone - delle quali tre riconducibili all'area antagonista - sono salite sul tetto e 15 stranieri sono stati trovati all'interno dello stabile.

Una sessantina di aderenti alle varie realtà antagoniste cittadine - spiega la Questura - si sono fermate nei pressi per solidarizzare con gli occupanti.



