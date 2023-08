Migranti: traghetto, navi e aerei, 1.828 lasciano Lampedusa

Sono 1.828, degli attuali 3.593 presenti all'hotspot di Lampedusa, i migranti che verranno trasferiti oggi. Traversate e sbarchi sono fermi da domenica a causa del vento di maestrale e del mare agitato. Prefettura di Agrigento e polizia stanno cercando di fare in fretta per alleggerire la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola.

A Lampedusa è già giunta la nave militare Mimbelli che sta imbarcando 600 migranti che verranno sbarcati ad Augusta. Da Porto Empedocle è riuscita a mollare l'ancora la motonave Galaxy che alle ore 15 imbarcherà altri 500 migranti e farà rotta verso Porto Empedocle. Previsto anche un trasferimento di 448 con la nave Lampedusa che dovrebbe attraccare alle ore 17 a Cala Pisana e poi ripartire per Trapani.

Quattro inoltre i voli militari, con 70 migranti ciascuno, con un totale di 280, che verranno fatti per Comiso, Pisa, Bari e Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA