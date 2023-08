Agguato a Napoli, due persone ferite a colpi di pistola

Un 25enne e un 46enne, quest'ultimo con precedenti di polizia, sono stati feriti a colpi di pistola in via Sartania, tra le zona di Pianura e Agnano di Napoli.

I due, feriti alle gambe e non in pericolo di vita, sono giunti nell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Sul luogo dove è avvenuta la sparatoria sono state trovate tracce di sangue e alcuni bossoli, che sono stati sequestrati dalla Polizia.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA