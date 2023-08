Uragano mediterraneo in arrivo sull'Italia, maltempo per 48 ore

Il ciclone ha investito l'Italia trasformandosi in Uragano mediterraneo, cioè con un diametro notevolmente ridotto (al massimo 100 km) rispetto alla media di 500 km. È quanto riferisce Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Per le prossime 48 ore il maltempo colpirà duramente molte regioni. Attorno all'occhio del ciclone soffieranno venti fortissimi con raffiche localmente superiori ai 120 km/h. Il Mar Ligure e del Mar Tirreno saranno molto mossi.

Oggi le regioni maggiormente colpite Liguria, Piemonte e Lombardia. Previsti nubifragi, temporali e grandinate eccezionali. Nel corso della sera e notte il ciclone comincerà a spostarsi verso Toscana, Lazio, Umbria. Nella giornata di martedì il ciclone si sarà ulteriormente spostato verso oriente.

Miglioramenti su Liguria e Piemonte. Ancora perturbato con temporali e piogge battenti su Lombardia, Emilia Romagna, Nordest, Toscana, Lazio e Umbria. Qualche temporale anche in Campania, Sardegna e Calabria tirrenica, localmente anche la Sicilia.

Tutti i fenomeni saranno estremi, con intense grandinate e downburst, vale a dire forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale.

L'aria fresca che alimenterà il ciclone farà crollare le temperature che, rispetto a qualche giorno fa potranno perdere anche 15-20°C. Prevista neve sulle Alpi a 2000 metri.



Nel dettaglio

- Lunedì 28. A nord: intenso maltempo al Nordovest, peggiora su TrentinoAA e poi resto del Triveneto. Al centro: maltempo su Toscana, Lazio e Umbria. Al sud: qualche temporale in Campania e Calabria.

- Martedì 29. Al nord: forte maltempo su Lombardia e Nordest. Al centro: piogge e temporali forti su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: instabile su Campania e Calabria tirrenica, localmente pure in Sicilia.

- Mercoledì 30. Al nord: ultime piogge su alto adriatico e FriuliVG. Al centro: molto instabile. Al sud: rovesci su Campania e Calabria tirrenica, sole altrove.

