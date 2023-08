Toti, per maltempo in Liguria nessun ferito e 200 interventi Vvf

"La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei tanti allagamenti. Al momento si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza". Così il governatore ligure Giovanni Toti in merito alla perturbazione che ha interessato questa notte la Liguria.

La massima precipitazione è stata registrata a Genova Castellaccio (Righi) 79mm/1h 219mm sulle 24h, a Genova Bolzaneto 71mm/1h, 160mm sulle 24 h.

"Per quanto riguarda i livelli idrometrici sul bacino del Bisagno - ha aggiunto l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - è stata superata la prima soglia di guardia nella sezione di Firpo mentre sono stati registrati valori di raffica di vento fino a 179 km/h nella stazione di Fontana Fresca (Sori) e 106 km/h nella stazione di Framura. Tutto l'evento è stato accompagnata da una intensa attività elettrica". Numerosi gli alberi abbattuti sulla sede stradale della statale 45 e delle provinciali 14 e 62 oltre alla caduta di un albero sopra un deposito di bombole di azoto all'ospedale pediatrico Gaslini.

Eventi risolti tempestivamente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, dei volontari di Protezione Civile e Anas. Sono stati necessari anche interventi in alcune abitazioni, Un appartamento è stato sfollato al Lagaccio. Risulta in via di risoluzione, anche se con ogni probabilità il black out non è stato causato dal maltempo, la disalimentazione elettrica che ha interessato i comuni di Andora e Stellanello". -



