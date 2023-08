Maltempo: infiltrazioni d'acqua al tribunale di Milano

Infiltrazioni d'acqua nel Palazzo di Giustizia di Milano, in seguito al maltempo e alla forte pioggia di questi giorni. Una grossa bolla si è formata nel controsoffitto del terzo piano a causa di una infiltrazione nel pavimento di uno dei corridoi della procura, al quarto piano, come era già accaduto circa 8 anni fa, quando la situazione era stata risolta grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Anche questa volta, è stato necessario forare il rigonfiamento per consentire la fuoriuscita dell'acqua ed evitare un cedimento: il risultato è stato una mini cascata di acqua in uno dei grandi atri dell'edificio costruito tra il 1932 e il 1940 su progetto dell'architetto Marcello Piacentini.

Pavimenti bagnati anche all'ufficio gip che si trova al settimo piano: lì durante la tempesta dello scorso 25 luglio, sono stati registrati i danni peggiori con diversi faldoni inzuppati e pc rovinati. Alcuni allagamenti, poi, si sarebbero registrati anche nei sotterranei.

Al momento, comunque, la situazione è sotto controllo e monitorata dalla squadra di tecnici interni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA