Maltempo, a passo Tre Croci evacuate 70 persone da edifici

Operazione di evacuazione di 70 persone, a causa della frana detritica caduta stamani a Passo Tre Croci, sopra Cortina d'Ampezzo.

La colata è scesa a ridosso della strada, che incombe su un condominio, un hotel e un B&B. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, con il sindaco, i tecnici del comune, la polizia di stato e locale, si è decisa a scopo precauzionale l'evacuazione di tutte le strutture ricettive, per la possibilità di distacco di grossi massi.

Le 70 persone evacuate vengono trasportate presso una palestra di Cortina messa a disposizione dal comune. I vigili del fuoco del distaccamento Ampezzano e di Belluno stanno provvedendo a coadiuvare l'evacuazione e monitorare la frana. La strada in prossimità della frana è in fase di chiusura. Sul posto si sta recando il comandante dei vigili del fuoco Antonio del Gallo e l'assessore alla protezione civile del veneto, Gianpaolo Bottacin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA