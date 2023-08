Innesca rogo per errore e distrugge 4 ettari bosco nel Nuorese

Un 36enne di Jerzu è stato denunciato dal personale del Corpo forestale per aver innescato, accidentalmente, il rogo del 19 luglio in località Muvroni, nelle campagne del paese. Le fiamme avevano devastato circa quattro ettari di bosco e macchia mediterranea: per domarle erano dovuti intervenire due elicotteri della flotta regionale, tre autobotti e otto pick-up con 26 uomini tra forestali, agenzia Forestas, vigili del fuoco e barracelli per lo spegnimento a terra.

Dalle indagini successive all'incendio è subito emersa l'origine colposa: le fiamme si erano infatti propagate da un cumulo di ceneri e braci smaltito all'interno di un terreno utilizzato per coltivazioni orticole. Da qui gli accertamenti sul proprietario del terreno e la conferma: il rogo era stato appiccato da lui per errore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA