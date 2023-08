Frana in Savoia, traffico da bollino nero al Monte Bianco

La chiusura ai mezzi pesanti del traforo del Fréjus per una frana in Francia ha ripercussioni immediate sul traforo del Monte Bianco. Dalla mattinata si stanno formando lungo code anche di veicoli leggeri: sia sul piazzale italiano, a Courmayeur, sia su quello francese, a Chamonix, il tempo d'attesa per attraversare la galleria è attualmente di tre ore, rispetto alla mezz'ora prevista prima di ieri.

Fino alla riapertura del traforo tra Bardonecchia e Modane, i disagi sono destinati a proseguire: il Geie-Tmb, il gestore italo-francese del Bianco, ha riaggiornato le previsioni del traffico e al momento stima su entrambi i versanti tempi di attesa di almeno due ore fino a giovedì 31 agosto tra le ore 11 e le ore 22, di almeno un'ora dalle 8 alle 11 e dalle 22 alla mezzanotte, di minimo 30 minuti tra le 5 e le 8 e fra la mezzanotte e le 2.



