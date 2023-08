Cede il terreno, trivella da 250 quintali precipita a Lodi

Una trivella alta 18 metri e pesante 250 quintali è precipitata a terra dopo il cedimento del terreno sul quale era stata piazzata. E' successo oggi pomeriggio a Lodi e il pesante macchinario doveva servire per realizzare un sottopasso previsto dalla zona della stazione del capoluogo, in viale Pavia. Il mezzo è precipitato appena dopo che gli operai avevano lasciato il cantiere. Subito ci sono stati i sopralluoghi dei tecnici del raggruppamento temporaneo di imprese che sta curando l'intervento, la Colombo Severo e la Italbeton, per capire come potrà essere rimosso il macchinario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA