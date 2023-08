AccadeOggi

VENEZIA - Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero ore 11.00 Quarta conferenza del Soft Power Club di Rutelli, con l'intervento del ministro della Cultura Sangiuliano

SANT'ANNA DI STAZZEMA - Piazza Della Chiesa ore 16.15 Pd, visita della segretaria Schlein; alle 18.30 a Pietrasanta (Lu), Sclein intervistata da Agnese Pini al Caffè Festival La Versiliana; alle 20.30 alla Rotonda di Ardenza partecipa all'iniziativa "Sotto i 9 euro l'ora non è lavoro è sfruttamento" ROMA - Mef, in asta Bot per 5,5 miliardi. Riapertura per titoli a 6 e 12 mesi

CITTA' VARIE - Giornata internazionale contro i test nucleari

TOLEDO - Riunione informale dei ministri Ue della Difesa e Esteri (fino al 31)

CITTÀ DEL VATICANO - Sala Stampa Santa Sede ore 12.15 Briefing del direttore della sala stampa Matteo Bruni sul prossimo viaggio del papa in Mongolia

ROMA - Ministero della Cultura Sala Spadolini ore 11.00 Conferenza stampa per la presentazione delle Celebrazioni Vanvitelliane a 250 anni dalla morte

VENEZIA - Mostra del cinema di Venezia

MONZA - Autodromo, sala stampa ore 11.30 Conferenza stampa di presentazione del Gran premio d'Italia di Formula 1 con il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani

FIRENZE - ore 21.00 Eurovolley femminile, Italia-Francia, quarti di finale

NEW YORK - US Open 2023 di tennis

SPAGNA - Ciclismo, Vuelta

