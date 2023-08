Un incendio ha distrutto la scorsa notte a Gallipoli dieci autocompattatori di rifiuti dell'azienda Gial Plast. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4 per domare le fiamme in località contrada Masseria Bianca. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato gli uomini dei vigili del fuoco per diverse ore. Sono in corso di accertamento le cause del rogo.



