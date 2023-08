Piantedosi, Caivano? Contro piazze droga successi quotidiani

Contro le piazze di spaccio come quella di Caivano l'attività delle forze dell'ordine "fa segnare quotidianamente successi e risultati molto importanti". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto ai cronisti sulle critiche alle istituzioni dopo gli stupri avvenuti nel parco Verde, in un contesto di degrado e criminalità. "Non è colpa delle istituzioni e men che meno del governo. E' vero che ci sono piazze di spaccio importantissime a Caivano, ma non solo - ho fatto il prefetto di Roma e so quale sia il problema anche nella capitale - ma l'attività delle forze dell'ordine fa segnare quotidianamente successi". "Purtroppo la domanda di droga è molto forte e quindi l'offerta è molto organizzata", ha sottolineato ancora il ministro, oggi a Pietrastornina (Avellino) per una raccolta straordinaria di sangue organizzata tra gli altri da DonatoriNati Polizia di Stato e patrocinata dal Comune.

Per il ministro le violenze sessuali di gruppo avvenute a Caivano e a Palermo "sono fatti che riguardano sicuramente i temi della sicurezza e della prevenzione ma anche temi di carattere culturale". Temi - ha aggiunto - "che coinvolgono, e devono coinvolgere sempre più, l'educazione dei ragazzi e il mondo della scuola".



