Maltempo, in Fvg l'allerta passa da giallo ad arancione

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l'allerta meteo diramata ieri, e inizialmente valida per l'intera giornata di domani, elevando il grado di rischio da giallo ad arancione.

Nelle prossime ore in regione sono infatti attese piogge intense e temporali, a causa di una depressione che determinerà afflusso in quota di aria fresca e umida da sud portando instabilità diffusa su tutto il Fvg. La nuova allerta è stata prolungata fino alle 6 di martedì.

Domani, ribadisce la Protezione civile, "durante tutto il corso della giornata, a più riprese saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa soffierà Scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud. Martedì sulla regione, a più riprese, saranno possibili rovesci e temporali sparsi intervallati da momenti senza piogge.

Sarà ancora possibile qualche temporale forte, specie su pianura e costa".

Il verificarsi di tali eventi, ricorda la Protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.



