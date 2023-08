Fulmine incendia bosco nello spezzino, allagamenti a Rapallo

Un fulmine di grande potenza caduto sulla collina di Ceparana, alla Spezia, ha innescato un incendio immediatamente domato dai vigili del fuoco della Spezia. Il maltempo, in questa prima fase dell'allerta arancione, ha insistito prevalentemente sul Levante ligure.

A Rapallo sono caduti 62 millimetri di pioggia in un'ora. Due fulmini hanno sqaurciato due alberi nella zona di Sant'Anna. La pioggia mista a grandine ha provocato l'allagamento di via Mameli e corso Italia. Allagato qualche scantinato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA