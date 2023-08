Ex vicesindaco muore in un incidente in moto nel Modenese

Un motociclista settantenne, Giorgio Carubba in passato vicesindaco nel Comune di Rolo, in provincia di Reggio Emilia dove risiedeva, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto a Lesignana, nel Modenese. A riportarlo è la stampa locale.

La moto che l'uomo stava guidando è rimasta coinvolta in un schianto con due auto. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale, intervenuta subito sul posto. Sulla Nazionale per Carpi, dove è avvenuto l'impatto, anche il 118 con una ambulanza ed una automedica. Ma per l'uomo, morto sul colpo, non c'era più nulla da fare. Ferito anche il conducente di una delle due auto, finita in un fosso dopo il violento impatto.





