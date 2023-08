Container sollevati dal vento finiscono su strada provinciale

Alcuni container depositati nel piazzale di una ditta, sono stati sollevati e spinti dal vento su una strada provinciale danneggiando alcuni pali della luce, a causa di una forte perturbazione, ieri sera a Uboldo in provincia di Varese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saranno, Busto Arsizio e Gallarate. Il maltempo ha causato disagi in tutta la bassa provincia con decine di richieste di intervento per piante pericolanti o cadute e tetti danneggiati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA