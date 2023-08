Code per il controesodo, allerta per il maltempo al Nord

Code per il controesodo ed è allerta per il maltempo al Nord.

Secondo le previsioni del sito iLMeteo.it, "su tutte le zone e città in cui scoppierà un forte temporale potrà esserci il rischio di una forte grandinata. Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige (nelle giornate di domenica e lunedì), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio (nelle giornate di lunedì e martedì) sono le regioni maggiormente a rischio di grandine grossa".

Liguria, prorogata l'allerta arancione alle 15 di domani

L'allerta arancione in Liguria, la massima allerta per temporali, è stata prorogata alle 15 di domani, ha detto il governatore Giovanni Toti durante un briefing nella sala di Protezione civile.

Toti ha confermato che il fronte d'aria fredda "non è ancora entrato" e quando entrerà "ci aspettiamo fenomeni importanti, importanti mareggiate e vento forte".

"La precauzione - ha aggiunto l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - dev'essere la massima possibile".

In Friuli Venezia Giulia l'allerta passa da giallo ad arancione

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l'allerta meteo diramata sabato, e inizialmente valida per l'intera giornata di lunedì, elevando il grado di rischio da giallo ad arancione. Nelle prossime ore in regione sono infatti attese piogge intense e temporali, a causa di una depressione che determinerà afflusso in quota di aria fresca e umida da sud portando instabilità diffusa su tutto il Fvg. La nuova allerta è stata prolungata fino alle 6 di martedì.

Lunedì, ribadisce la Protezione civile, "durante tutto il corso della giornata, a più riprese saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense.

Sulla costa soffierà scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud. Martedì sulla regione, a più riprese, saranno possibili rovesci e temporali sparsi intervallati da momenti senza piogge. Sarà ancora possibile qualche temporale forte, specie su pianura e costa".

Il verificarsi di tali eventi, ricorda la Protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Allerta arancione su quasi tutto il Veneto

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala dalle 18.00 di oggi fino alle 12.00 di domani, lunedì 28 agosto, la crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane e pedemontane, in successiva estensione a parte della pianura. Domani i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, associati a rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Le precipitazioni potranno risultare anche consistenti. Successivamente, dal pomeriggio, sono previste piogge più diffuse specie sulle zone centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni meteo è stata dichiarata una "moderata criticità" per rischio temporali su gran parte del territorio regionale (allerta Arancione), ad eccezione del bacino Alto Piave, per il quale è stata definita una criticità ordinaria con allerta Gialla; per questa zona di allertamento è attiva la fase di "Attenzione".

In A12 bomba d'acqua provoca allagamento, code in smaltimento

L'allagamento in A12 tra Chiavari e Rapallo, provocato da una bomba d'acqua, ha mandato in sofferenza alcuni presidi idraulici del tratto autostradale. Il personale della direzione di Tronco di Aspi è intervenuto immediatamente. Attualmente è in corso l'intervento della squadra antispurgo. Il traffico scorre su una corsia, le code sono in esaurimento

Riproduzione riservata © Copyright ANSA