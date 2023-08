Anas, traffico in aumento fino a 4.900 veicoli l'ora

Domenica da bollino rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze con traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha registrato un aumento del traffico con transito di veicoli fino a 4.900 l'ora.

Rispettate le previsioni della vigilia, con milioni di vacanzieri che hanno affollato le strade per rientrare nelle città. Rallentamenti e code a tratti si sono registrati sull'autostrada A2 del Mediterraneo a causa del forte esodo per i veicoli diretti a nord, in particolare nel tratto campano tra lo svincolo per Eboli e l'allacciamento per Fisciano, con punte di circa 4.900 veicoli l'ora.

A causa di incendi, in Sicilia, lungo la statale 119 di Gibellina si è reso necessario chiudere il tratto ad Alcamo per circa tre ore e in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice è stato deviato il tratto in direzione Porto Torres. Traffico molto intenso anche sull'autostrada del Gra di Roma.



