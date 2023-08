++ Anziano ucciso a bastonate a Sassari, fermato un 48enne ++

Un uomo di 80 anni è stato ucciso a colpi di bastone a Sassari. Il cadavere è stato scoperto ieri in un boschetto in via Piandanna: era irriconoscibile e inizialmente non è stato possibile stabilire con precisione le cause della morte.

Durante la serata e la nottata la polizia ha identificato la vittima e individuato il presunto autore dell'omicidio. Fermato un 48enne. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Sassari, durante una lite avrebbe colpito con un bastone l'anziano uccidendolo. Poi avrebbe dato fuoco al cadavere forse per cancellare le prove.



