Sbalzato dal trattore in un pozzo vuoto, ferito agricoltore

Mentre stava lavorando il proprio terreno agricolo con un trattore cingolato, un agricoltore di 80 anni ha urtato inavvertitamente la copertura di un pozzo profondo 3 metri e in quel momento vuoto: il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato sbalzato all'interno del pozzo.

L'incidente è accaduto nella tarda serata di ieri a Casette d'Ete, frazione di Sant'Elpidio a Mare (Fermo), Strada Osteria Vecchia. L'anziano è rimasto ferito ed è stato trasportato in eliambulanza del 118 all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per gli accertamenti e le cure del caso.

A recuperare l'80enne all'interno del pozzo vuoto è stata la squadra di Fermo dei Vigili del fuoco con tecniche Speleo alpine fluviali (Saf). L'intervento era scattato verso mezzanotte e mezzo dopo la segnalazione del figlio dell'agricoltore che non era riuscito a contattare il padre in serata. La ricerca a persona è culminata con il recupero dell'agricoltore: un vigile del fuoco si è calato dentro il pozzo vuoto e, in collaborazione con i sanitari, ha stabilizzato l'80enne prima di portarlo all'esterno e del successivo trasporto in ospedale in eliambulanza. L'operazione di soccorso è durata circa tre ore. I Vigili del fuoco hanno proceduto anche alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA