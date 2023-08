Maltempo, alberi caduti e tetti pericolanti nel Milanese

Da circa un'ora le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate nel fronteggiare il maltempo che si è abbattuto nel capoluogo milanese e in gran parte della provincia. Particolarmente colpita la zona sud-ovest nei Comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti. Le squadre dei caschi rossi sono al lavoro e la centrale operativa di via Messina sta smaltendo almeno una sessantina di chiamate di soccorso.

A Milano in particolare le squadre di soccorso stanno intervento in via Arsia 7, zona Quarto Oggiaro, per un tetto pericolante.

A Varedo (Monza Brianza) svincolo bloccato in entrata per una pianta sulla superstrada, in direzione Milano.

Una pianta è caduta prima di Assago in A50, Tangenziale Ovest, prima dell'area di servizio in corsia di emergenza. Il tratto interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico dalla polizia locale.

Un albero è caduto anche sulla Milano-Genova, direzione Genova, tra la corsia di emergenza e la prima corsia al km 35.





