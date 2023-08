In spiaggia a Cagliari nuova schiusa di uova di Caretta Caretta

Alle prime luci dell'alba, nella spiaggia del Poetto di Cagliari, all'altezza dell'ippodromo, vi è stata un'ulteriore schiusa di uova di Caretta Caretta che ha portato alla nascita di 70 esemplari che hanno già preso il mare.

La schiusa di oggi, così come quella dell'11 agosto scorso, che ha visto il coinvolgimento del personale dell'assessorato per la Difesa dell'Ambiente, non era stata censita per cui non è escluso che vi possano essere altri nidi nello stesso arenale.

Sul posto è intervenuto il personale del Corpo forestale dopo una segnalazione pervenuta al 1515 da parte di un cittadino. Sul posto era presente la pattuglia della Base navale di Cagliari impegnata nella vigilanza ad un ulteriore nido precedentemente censito.



