Violenza di gruppo, sei arrestati trasferiti dal Pagliarelli

Sono trasferiti ieri sera dal carcere Lorusso di Pagliarelli i sei giovani arrestati per lo stupro di gruppo avvenuto la notte del 7 luglio nel cantiere del collettore fognario al Foro Italico a Palermo. E' stata accolta la richiesta della direzione della casa circondariale che aveva chiesto una diversa collocazione penitenziale dei sei per evitare "azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza".

I sei giovani arrestati - Angelo Flores, Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone - sono stati trasferiti in altrettanti penitenziari siciliani.



