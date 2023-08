Turista straniero trovato a terra ferito vicino a una bici

Un turista straniero, di 60 anni, di lingua tedesca, è stato soccorso, intorno alle 5.30 di questa mattina, dal personale medico infermieristico inviato dalla Sores Fvg, per le gravi ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tarvisio. Il ciclista, infatti, è stato trovato in strada, privo di sensi, vicino a una bicicletta, lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto compreso tra Ugovizza e Malborghetto (Udine), dall'autista di una corriera che ha dato l'allarme chiamando il Numero unico di emergenza 112.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato in volo, in gravi condizioni, per politraumi severi, privo di sensi, all'ospedale di Udine.

I Carabinieri devono verificare l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli, che, eventualmente, potrebbe essere anche soltanto di natura colposa. Non ci sono infatti testimoni dell'incidente.



