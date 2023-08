Trovato il cadavere dell'anziano scomparso sabato da Codogno

E' stato trovato nell'area golenale del Po all'altezza di Castelnuovo Bocca d'Adda il cadavere di Emilio Sali, l'82enne che era scomparso da Codogno, nel Lodigiano, nella mattinata di sabato 19 agosto dopo essere uscito di casa alla guida della sua Volkswagen Tiguan.

Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri di Codogno all'interno dell'auto. L'ipotesi è che sia rimasto impantanato con le ruote della vettura in quest'area a ridosso del fiume che è costituita per lo più da sabbia e non sia riuscito a chiedere aiuto.

Il corpo, che a un primo esame non presenta segni di violenza, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.



