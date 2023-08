Travolto da furgone guidato da ubriaco, muore 17enne

Un ragazzo di 17 anni, Andrea Dellanoce, è morto la notte scorsa investito da un furgone mentre passeggiava vicino casa, a San Felice di Endine Gaiano, attorno a mezzanotte. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega Endine con Monasterolo del Castello, costeggiando il lago di Endine. Il diciassettenne è stato travolto da un furgone guidato da un ragazzo di 25 anni che pare non l'abbia visto, non essendoci segni di frenata sull'asfalto: dall'alcoltest fatto eseguire dai carabinieri di Sovere, il venticinquenne era oltre i limiti di legge.

Il 118 ha inviato automedica e ambulanza, ma per Andrea non c'è stato nulla da fare. Dopo aver investito il ragazzo, il furgone ha centrato un'auto posteggiata, che ha a sua volta urtato altre due vetture parcheggiate e demolito un palo della luce.



