Scontro tra uno scooter e un'auto: centauro morto nella notte

E' morto nella notte, poco dopo il ricovero in ospedale, l'uomo di 54 anni, di Gemona (Udine), coinvolto, nella tarda serata di ieri, in un incidente stradale avvenuto non distante dalla propria abitazione.

La vittima era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un'auto che stava svoltando nel parcheggio di un locale pubblico. Il centauro è rovinato sull'asfalto e ha avuto un arresto cardiaco.

La centrale Sores Fvg ha inviato sul posto l'ambulanza e l'elicottero: il personale sanitario ha effettuato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, protrattesi fino all'arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine.

Indagini dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA