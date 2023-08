Scontro tra una corriera e un tir sull'A4, ci sono morti e feriti

Un incidente si è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un corriera. Ci sono morti e feriti L'incidente è avvenuto nel tratto tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere i soccorsi., Secondo i tecnici di Autovie sono decine le persone coinvolte. E' stata proclamata la maxi emergenza sanitaria e mobilitati tutti gli ospedali della zona. L'istituzione immediata dell'uscita obbligatoria sta dirottando il traffico fuori dall'autostrada anche per favorire i soccorsi. Gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg stanno gestendo la maxi emergenza con due elicotteri e numerose ambulanze. E' stato chiesto il supporto della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che sta inviando varie squadre. Sul posto sta operando il personale dell'autostrada, la polizia stradale, i vigili del fuoco, col coordinamento del Coa di Udine.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30 nel tratto a tre corsie della autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Fvg.

