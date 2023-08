Scontro tra pullman e tir sulla A4, coinvolti numerosi bambini

È di quattro feriti gravissimi, altri dieci in condizioni serie ma non in pericolo di vita, il bilancio del terribile tamponamento avvenuto questa sera, alle 19.30, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4, compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana (Udine), in direzione Trieste.

La corriera che ha centrato in pieno un camion frigo polacco, che trasportava frutta e verdura, era affollata di turisti ucraini che stavano rientrando nel loro paese. A bordo anche numerosi bambini. Non è ancora stato accertato da dove fossero partiti.

Quando i vigili del fuoco di tutti i comandi della zona, arrivati sul posto con una decina di mezzi e l'elicottero Drago decollato da Mestre, hanno raggiunto il luogo dell'incidente, hanno trovato una trentina di passeggeri, doloranti, ma usciti autonomamente dal bus.

C'erano, invece, l'autista e una mezza dozzina di altri viaggiatori - tra cui almeno un bambino - che erano imprigionati nelle lamiere contorte del bus. I pompieri hanno liberato prima i 4 feriti più gravi, affidandoli a due diverse equipe mediche giunte con l'elisoccorso Fvg. Sono stati trasferiti d'urgenza in Pronto soccorso negli ospedali veneti e friulani, per almeno un paio le condizioni sono definite critiche. Un'ulteriore decina di persone ha riportato ferite a causa dello schianto ma non sono in pericolo di vita.

Il tratto autostradale è completamente chiuso al traffico in direzione Trieste per favorire i soccorsi.

Assieme al personale di soccorso, per gestire la maxi emergenza sono convogliati in zona i volontari della Protezione Civile per portare conforto ai passeggeri che hanno subito le lesioni più lievi o che sono soprattutto in stato di choc, tra cui ci diversi bambini.



