Incendi nel Ponente Ligure, ancora attivo su due fronti

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha colpito il Comune di Ceriana, uno dei tre fronti boschivi interessati dai roghi nel Ponente ligure. Malgrado il miglioramento dello scenario, l'incendio è ancora attivo su due fronti: resta pertanto in vigore l'ordinanza di evacuazione delle abitazioni all'interno della zona di interfaccia. A supporto delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile è intervenuto questa mattina Intorno alle 7.30 un canadair. Una prima stima segnala che sarebbero circa 260 gli ettari di bosco bruciati. I sopralluoghi proseguiranno nelle prossime ore.

Gli altri due incendi nell'entroterra imperiese continuano a essere considerati in bonifica e sorvegliati con avvicendamento delle squadre di vigili del fuoco e volontari.



