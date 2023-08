Caldo: si restringe l'allerta arancione sull'Emilia-Romagna

Si restringe l'area dell'Emilia-Romagna interessata dall'allerta arancione per temperature estreme, ma l'emergenza non è conclusa. Domani, sabato 26 agosto, si prevedono valori fino a 38 gradi e temperature elevate anche nelle aree pedecollinari del settore centro-orientale e nello specifico nelle aree vallive. Da arancione a gialla l'allerta per l'area piacentina-parmense.

Da domenica 27 il bollino rosso di Bologna, unica della regione fra le città monitorate dal Ministero della Salute, diventa giallo.



