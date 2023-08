Bimbo rischia di affogare in piscina, salvato da un'infermiera

Un bambino di 4 anni è stato salvato oggi grazie alla prontezza di una infermiera all'interno del parco acquatico 'Oplà Village' di Pogliano Milanese (Milano). È accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 18.30. Il bambino, che era in compagnia dei suoi genitori, all'improvviso è caduto in acqua. Apparentemente privo di sensi, galleggiava a testa in giù. Chi se n'è accorto ha tirato su il bambino, a cui l'infermiera 47enne ha poi praticato un lungo massaggio cardiaco che ha salvato la vita al piccolo.

Il bambino, originario dello Sri Lanka ma nato in Italia, è stato successivamente soccorso anche dal 118 ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Nerviano.



