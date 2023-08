Alga tossica in una baia a Trieste, accesso al mare consentito

Nessuno stop al momento alla balneazione nella baia di Canovella de' Zoppoli di Duino Aurisina (Trieste). Il livello di concentrazione dell'alga tossica Ostreopsis ovata, rilevata nei giorni scorsi nelle acque antistanti la spiaggia, "è inferiore al limite previsto per vietare l'accesso al mare". Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro.

I campioni di Ostreopsis ovata, conferma l'assessore, prelevati ieri dall'Arpa Fvg sono risultati nuovamente positivi, ma "il livello di concentrazione - ribadisce - è inferiore al limite previsto per vietare l'accesso al mare". "Inoltre - aggiunge - i campioni prelevati nelle aree limitrofe, a nord e a sud rispetto al sito di campionamento scelto ieri, sono risultati sotto i valori di guardia. Per queste ragioni non si rendono necessarie misure cautelative".

Scoccimarro informa inoltre che "Arpa Fvg ha già trasferito questi risultati alla direzione salute della Regione e al Comune di Duino Aurisina per le necessarie valutazioni del caso. La situazione - conclude l'assessore - rimane comunque sotto attenta osservazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Domenica i tecnici dell'Arpa infatti hanno in previsione un nuovo campionamento per continuare a monitorare il fenomeno".





