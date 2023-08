Massime di 38 gradi in Veneto, Cortina sfiora i 30

E' una giornata di caldo soffocante quella di oggi in Veneto, con massime di 38 gradi ed una cappa d'afa che opprime le città. Il dato più alto è stato registrato a Sorgà, nella bassa veronese,, con 38.2, gradi, seguita da Rosà, nel vicentino, con 37.7.

Nelle città capoluogo il termometro oscilla tra i 35 e i 37 gradi. La fiammata dell'anticiclone subtropicale - atteso proprio oggi nei suoi massimi potenziali - non ha risparmiato la montagna. Cortina d'Ampezzo ha toccato i 28 gradi, anche se nel pomeriggio un temporale ha fatto scendere la temperatura a 24.

Nelle stazioni di alta quota prosegue la sequenza di massime inusuali per queste altitudini: Punta Penia, la cima della Marmolada (3.343 metri) ha raggiunto nuovamente i 14 gradi, alle 14.56. Il clima mutevole del ghiacciaio ha fatto sì che poco dopo però l termometro segnasse già 3 gradi in meno.



