Ad Amatrice deposte le corone per le vittime

Deposte stamani ad Amatrice, in occasione del settimo anniversario dalla scossa del 24 agosto 2016, le corone di alloro al monumento realizzato in memoria delle vittime del terremoto, 239 nel solo comune della cittadina laziale, 299 in tutto il cratere sismico. Alla deposizione ha preso parte anche il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, che si è raccolto in un minuto di silenzio dinanzi il monumento. Ad accompagnarlo il sindaco Giorgio Cortellesi e il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli.

Alla commemorazione hanno preso parte, tra gli altri, il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio e l'ex commissario straordinario, Giovanni Legnini. Dopo la deposizione delle corone, la santa messa - officiata dal vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinon - a cui hanno preso parte anche i famigliari delle vittime, alcuni indossando una maglietta arancione con su scritto "Un fondo per i famigliari delle vittime". Nella notte appena trascorsa, alle 3 e 36, l'ora della grande scossa che rase al suolo Amatrice, si sono ripetuti i 239 rintocchi di campana in memoria delle vittime, come accade da sette anni a questa parte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA