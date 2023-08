AccadeOggi

MODENA - Via Argiolas ore 18.30 Inaugurazione Festa dell'Unità, con la segretaria del Pd Schlein; alle 21.00 a Vicenza in Via Carlo Farini la segretaria del Pd Schlein partecipa al Festival Fornaci rosse

RIMINI - Fiera Meeting di Comunione e Liberazione. Intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

NEW YORK - Fed, discorso Powell al Simposio economico di Jackson Hole

CAPE CANAVERAL (USA) - Lancio verso la Iss della missione Crew-7 della società americana SpaceX

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo Apostolico ore 9.00 Udienza di Papa Francesco alla presidente della Repubblica d'Ungheria, Katalin Novak

ZANDVOORT (OLANDA) - Formula 1, prove libere

BUDAPEST - Atletica, Mondiali 2023

VALENCIA - Campionato Ginnastica ritmica

