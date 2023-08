Si tuffano per salvare un cane e non riemergono dal bacino

Si sono tuffate nell'acqua gelida per cercare di salvare il cane, ma non sono più riemerse. Si teme il peggio per due donne che erano impegnate in un'escursione in Alta montagna in territorio di Lanzada (Sondrio), dove si trova il bacino di Alpe Gera.

Da mezzogiorno, sul posto sono al lavo diverse squadre di soccorritori del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio con i Vigili del fuoco e i volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Si teme che siano state travolte dalle correnti dell'acqua proveniente da un vicino ghiacciaio Fellaria.



