Si traveste da medico per rubare farmaci costosi in ospedale

Si traveste da medico dopo avere rubato un camice da dottore all'interno del presidio sanitario per potersi muovere passando inosservato e rubare farmaci costosi del valore di 44mila euro.

Nel pomeriggio di ieri la squadra mobile ha arrestato un 39enne per furto aggravato verificatosi a Sondrio, lo scorso 4 agosto, presso il presidio ospedaliero. L'arresto è stato effettuato in esecuzione di una misura cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale, a seguito della richiesta della Procura di Sondrio. Nella tarda serata del 4 agosto, l'indagato, dopo avere forzato gli armadietti presenti presso i poliambulatori, si impossessava di un camice di colore blu da medico e dopo averlo indossato si aggirava per l'ospedale, con l'intento di passare inosservato. In seguito, si recava nel reparto di day hospital e sottraeva dai frigoriferi medicinali salvavita ed antitumorali del valore di 44mila euro. L'attività investigativa condotta dalla squadra mobile, anche sulla base degli elementi forniti dal personale del posto di polizia dell'ospedale, ha permesso in pochi giorni di recuperare la refurtiva e arrivare all'identificazione del colpevole. L'uomo, sospettato di altri furti avvenuti tra luglio ed agosto di quest'anno, è già stato denunciato anche per questi fatti. Il 39enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui il reato di furto aggravato oltre che in materia di stupefacenti, al termine delle formalità di rito è stato rinchiuso nella casa circondariale di Sondrio.



