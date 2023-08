Oggi e domani 17 città con il bollino rosso, saranno 19 venerdì

Situazione pressochè stabile in questi giorni con caldo e afa che continuano ad attanagliare l'Italia. Oggi e domani sono, infatti, 17 le citta che si aggiudicano il bollino rosso, cioè il massimo rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì saranno invece 19, anche se, per la prima volta dopo diversi giorni, vedremo finalmente riapparire il bollino verde per due città: Palermo e Cagliari tornano in una situazione di normalità.

Secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, basato sui dati relativi a 27 città, l'allarme massimo riguarda Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona Viterbo. A queste il 25 agosto si aggiungeranno Bari e Campobasso che oggi e domani sono a rischio caldo per la popolazione fragile (bollino arancione). In arancione domani e dopodomani anche Ancona.

Bollino giallo, cioè in stato di pre-allerta, da oggi fino a venerdì per Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Oggi si aggiungono Ancona, Cagliari e Palermo. Queste ultime due resteranno gialle anche domani, per poi finalmente passare al bollino verde ed essere i primi centri urbani monitorati in cui si riprenderà a respirare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA